Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezvaluirile aparute in presa cu privire la Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectica S.A., binomul managerial Nițu Catalin și Raducu Augustin a declanșat o campanie de represalii impotriva angajatilor suspectati ca ar fi furnizat informatii din interiorul companiei catre…

- Pandemia de coronavirus, starea de urgenta care i-a urmat si toate restrictiile la care am fost cu totii supusi au generat foarte multe schimbari in obișnuintele noastre economice, sociale si psihologice. Este clar ca ne aflam in mijlocul unei crize economice care a urmat celei sanitare si, mai mult…

- Federația Romana de Handbal a lamurit definitiv, in ultima intalnire a Consiliului de Administrație, problemele legate de campioanele din Ligile Naționale, atat la masculine, cat și la feminin și situația din Cupa Romaniei. A ramas, un pic neclar, modul de promovare in primul eșalon valoric, la masculin…

- Adunarea Generala a ligii belgiene a decis, vineri, ca editia 2019/2020 a campionatului Belgiei sa fie declarata incheiata, iar echipei FC Bruges, liderul din clasament, sa ii fie decernat titlul. Ultima clasata dupa 29 de etape, Waasland-Beveren, a retrogradat, potrivit news.ro.AG a Pro League…

- Corpul de control al primului ministru a transmis organelor de urmarie penale un raport de control realizat in urma unor acțiuni derulate de Compania Naționla de Transporturi aeriene TAROM in perioada 1 ianuarie 2012-6 februarie 2018. Documentul arata ca s-au descoperit nenumarate probleme privind indeplinirea…

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (AGOA) Electrica SA, legal și statutar intrunita in data de 29 aprilie 2020, a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2019. Valoarea totala a dividendelor…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a convocat Adunarea Generala a Actionarilor companiei, in sedinta ordinara, in data de 22 mai 2020, ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,…

- Ca raspuns la masurile guvernamentale care au ca scop limitarea raspandirii focarului COVID-19 (coronavirus), Grupul Bittnet (BNET) organizeaza pe 29 aprilie, pentru prima data in Romania, o Adunare Generala a Acționarilor, complet electronica. Pe durata desfașurarii AGA, investitorii vor vota, printre…