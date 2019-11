Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a anuntat miercuri, in cadrul unei reuniuni de lucru la Palatul Victoria, ca in urmatoarea perioada vor fi demarate mai multe misiuni de audit ad-hoc, informeaza un comunicat transmis de Executiv potrivit Agerpres "Asa cum a declarat si domnul prim-ministru, Ludovic Orban, vom declansa misiuni de audit pentru activitatile anterioare", a spus Antonel Tanase.



Secretarul general al Guvernului a precizat ca pentru aceste misiuni de audit va fi folosita si resursa umana interna, in acest sens urmand sa fie constituite echipe de auditori…