- O femeie de 36 de ani, din Iasi, a avut ghinon, astazi, 2 iunie, in timp ce cobora spre Statiunea Durau, a cazut si si-a rupt un picior. Tipatul ei a fost auzit de o patrula de jandarmi montani, aflata in zona Seaua La Morminte, situate la peste 1500 metri altitudine. Traumatism membru inferior in zona…

- Vremea din Romania este cat se poate de capricioasa, iar cea mai buna dovada pentru asta este seria de fenomene meteo extrem de neobișnuite, care par sa rasara ca ghioceii primavara. Recent, o adevarata furtuna de nisip a lovit orașul Craiova.

- Furtuna de nisip a izbucnit din senin și a acoperit intreg orasul intr-un nor de praf. Oamenii spun ca abia se mai putea vedea la cațiva metri. Vantul a suflat cu putere, iar cenusa a fost depozitata la marginea Craiovei a fost adusa catre oras, acesta fiind motivul pentru care vizibilitatea…

- Turisti cu biciclete, suprinsi de ploaie pe un traseu montan în zona Comarnic- Secaria. Mai multi turisti care se aflau cu bicicletele pe un traseu montan între Azuga si Comarnic au fost surprinsi, duminica dupa-amiaza, de o ploaie torentiala.

- Codul Galben de furtuna și-a facut simțita prezența sambata in județul Alba. In jurul orei 17:30, o ploaie torențiala cu grindina s-a abatut peste municipiul Aiud. Un cetațean a surprins pe o filmare natura dezlanțuita care a maturat strazile și curțile oamenilor. Reamintim faptul ca județul Alba este…

- Parisul a fost lovit ieri, 22 mai de o furtuna puternica insoțita de caderi masive de grindina. Din imagini se vede cum mai multe tuneluri au fost inundate, iar mai multi oameni au ramas blocați in pasaje.

- Imagini inspaimantatoare surprinse in apropiere de granita cu Romania, in Bulgaria. O furtuna puternica a facut ravagii in orasul Plevna. Vijelia care pare mai degraba un uragan a spulberat tot ce i-a stat in cale.

- Proba Juno a NASA continua sa obtina informatii cu privire la Jupiter, noul set fiind reprezentat de o serie de fotografii in infrarosu care pot arata o imagine a proceselor care se desfasoara in interiorul gigantului.