Paștele este in cateva zile, iar gospodinele sunt in cautare de rețete cat mai diverse pentru masa de Paște. Daca te-ai plictisit de rețeta clasica de cozonac, iata ceva care iți va lasa apa in gura. Rețeta de cozonac grecesc este alegerea perfecta pentru a impresiona invitații din ziua marelui eveniment.