- CSM București a plecat la Moscova cu avantajul din meciul tur, 32-27. Neagu și compania dau testul final pentru a ajunge in Final Four-ul de la Budapesta CSM București s-a calificat de fiecare data in Final 4 dupa ce a caștigat prima manșa a sferturilor de finala. Primul pas a fost facut și acum de…

- Meciul FCSB - Craiova propune disputa echipelor care folosesc cei mai puțini fotbaliști straini, etapa de etapa, dintre toate cluburile din Liga 1. FCSB - Craiova se disputa duminica, 4 aprilie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, DigiSport 1 și Telekom…

- CSM București primește azi, de la 17:00, vizita rusoaicelor de la ȚSKA Moscova, in turul sferturilor Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București – ȚSKA Moscova va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, TV Telekom Sport și Digi Sport 1. ...

- Juventus - Porto, manșa retur a „optimilor” de finala din Liga Campionilor, se disputa azi, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. In Portugalia, FC Porto a invins-o pe Juventus, scor 2-1. ...

- CSM Bucuresti a fost invinsa de Metz Handball cu scorul de 25-22 (16-12), sambata seara, in deplasare, ultimul sau meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB incheie grupa pe locul al treilea si va juca in optimi cu SCM Ramnicu Valcea, care va incheia Grupa B pe locul al saselea,…

- Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsa duminica, pe teren propriu, de formatia CSKA Moscova, scor 34-24 (17-9), în etapa a 12-a din grupa B a Ligii Campionilor.Principalele marcatoare ale gazdelor au fost Elghaoui 7 goluri si Liscevici 4, iar pentru CSKA…

- ​Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a obtinut duminica, în deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, cu formatia croata Podravka Koprivnica, scor 27-25 (15-13).Principala marcatoare pentru SCM a fost Minevskaja 7 goluri, iar pentru gazde s-a remarcat…

- ”Tigroaicele” revin in Sala Polivalenta dupa ce in week-end-ul trecut au fost invinse de FTC in Liga Campionilor, in deplasare, iar miercuri au caștigat contra celor de la Baia Mare in Liga Florilor Mol. Maine, de la ora 17.oo, fetele lui Adi Vasile intalnesc pe Vipers, formația aflata pe locul cinci…