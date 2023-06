Stiri pe aceeasi tema

- Stefanos Tsitsipas ajungea in 2021 pana in finala de la Roland Garros, dar aventura grecului la Paris a fost una mai scurta in acest an (a fost eliminat in sferturi). Dupa ce a fost invins de Carlos Alcaraz, al cincilea favorit a incercat sa explice evoluția modesta din prima parte a meciului.

- Carlos Alcaraz l-a surclasat pe Stefanos Tsitsipas și il va intalni pe Novak Djokovic in semifinale la Roland Garros. La conferința de presa, sportivul din Spania a fost intrebat cine este favorit in cel mai așteptat meci de la Grand Slamul parizian.

- Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Roland Garros. Spaniolul l-a invins fara drept de apel in sferturile turneului de Grand Slam pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-6. In semifinale, Carlos Alcaraz il va intalni pe fostul lider mondial, Novak Djokovic. Roland Garros 2023 | Carlos…

- Carlos Alcaraz iși continua parcursul excelent de la Roland Garros, acolo unde a obținut calificarea in semifinale. Liderul ATP l-a invins fara emoții pe Stefanos Tsitsipas in 3 seturi, scor 6-2, 6-1, 7-6(5).

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros dupa un meci foarte spectaculos impotriva rusului Karen Hacianov, locul 11 mondial, de care a trecut in patru seturi, 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Sarbul in varsta de 36 de ani a fost la a douasprezecea lui semifinala la…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (1 ATP, principal favorit) s-a calificat lejer, duminica seara, in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Lorenzo Musetti (18 ATP, favorit…

- Stefanos Tsitsipas a declarat vineri ca desparțirea sa de antrenorul Mark Philippoussis inainte de Roland Garros a fost motivata de dorința de a simplifica feedback-ul pe care il primea de la boxa sa.Fostul jucator de tenis, australianul Philippoussis, care s-a alaturat echipei de antrenori a lui…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici a revenit pe primul loc in clasamentul ATP, detronandu-l pe spaniolul Carlos Alcaraz. Djokovici are 7.160 puncte, in timp ce Alcaraz are 6.780, potrivit news.ro.Locul trei este ocupat de grecul Stefanos Tsitsipas, cu 5.770 puncte, iar pe patru a urcat rusul Daniil…