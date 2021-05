Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul patru mondial, absent in ultima luna si jumatate din circuitul profesionist, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-3, pe americanul Marcos Giron, intr-o partida disputata marti…

- Tenismanul croat Marin Cilic, cap de serie numarul 6, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii in valoare totala de 419.470 de euro, dupa ce l-a invins in trei seturi, pe 6-3, 1-6, 6-4 pe tanarul jucator spaniol Carlos Alcaraz (17 ani), intr-o…

- Tenismanul rus Andrei Rublev s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 2.082.960 euro, invingandu-l greu in trei seturi, 7-6 (7/2), 5-7, 6-3, pe spaniolul Roberto Bautista Agut, intr-o partida disputata joi.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce a trecut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, de bulgarul Grigor Dimitrov (17 ATP, favorit…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer, miercuri, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dominandu-l clar pe argentinianul Federico Delbonis (87 ATP), 6-1, 6-2. Spaniolul…

- Tenismanul spaniol Alejandro Davidovich Fokina s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce s-a impus cu 7-5, 6-3 in fata italianului Matteo Berrettini, al optulea favorit, intr-un meci din turul secund,…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (5 ATP , favorit nr. 4) s-a calificat lejer marti in optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce l-a intrecut in doua seturi, 6-3, 6-4, pe rusul Aslan Karatev (29 ATP). Grecul a avut nevoie…

- Tenismanul rus Aslan Karatev s-a calificat in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce l-a intrecut, luni, pe tanarul italian Lorenzo Musetti cu 6-3, 6-4, potrivit Agerpres. Karatev (29 ATP), semifinalist la Australian Open si…