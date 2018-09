Stiri pe aceeasi tema

- 'As vrea sa va avertizez: esecul Uniunii Europene de a gasi solutii democratice si functionale la aceasta criza actuala ar duce in mod inevitabil la triumful sovinismului si la renasterea conflictelor nationaliste', a pledat liderul grec, primit in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg.…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, afirma ca proiectul UE este in "pericol de moarte", adaugand ca "unii din interiorul Europei vor sa slabeasca sau sa distruga" proiectul, oficialul menționand in acest sens "Romania, Polonia, Ungaria și Guvernul Italiei", potrivit Politico.eu.Citește…

- Comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, a prezentat vineri, rezultatele unei consultari publice derulata in Uniunea Europeana care arata ca 84% dintre respondenti sunt in favoarea renuntarii la schimbarea orei de doua ori pe an, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Premierul ungar s-a pronunțat pentru schimbarea ordinii in Europa. Aceasta schimbare se reduce la doua elemente care ingrijoreaza: a da Rusiei un rol special și subminarea granițelor. A doua ideea a subliniat-o poetic cu incheierea singuratații de o suta de ani a ungurilor desparțiți de granițe in urma…

- "Presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, a discutat cu domnul Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului federal german de Externe, despre perspectivele si prioritatile Romaniei in exercitiul detinerii, pentru prima data de la aderare, a Presedintiei…

- Parlamentul European a aprobat, marti, un acord care a fost negociat cu statele membre, in privința crearii unui fond european pentru stimularea cooperarii in cadrul industriei militare europene

- Ostilitatea tot mai mare a președintelui american arata ca el nu prea este interesat de parteneriatul transatlantic, scrie Guardian, citat de Rador. Dupa cum spunea Mike Tyson: „Toți au un plan, pana cand primesc un pumn in gura.” Vreme de peste 70 de ani, Europa a avut un plan.

- Cotele de piata in Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protecție a dreptului de autor (copyright), anunta Reuters.Noile…