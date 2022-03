TSD Timișoara lansează acțiunea „Alege să reciclezi!” Cu ocazia zilei mondiale a reciclarii, TSD Timișoara a pregatit pentru cei mici un joc interactiv prin care i-a invațat cum sa recicleze, iar pentru cei mari un cod QR care, odata scanat, iți prezinta o sumedenie de informații utile despre cum poți sa reciclezi cat mai eficient chiar la tine acasa. Acțiunea organizata, sambata, […] Articolul TSD Timișoara lanseaza acțiunea „Alege sa reciclezi!” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

