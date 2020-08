Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tineretului Social Democrat a solicitat luni Guvernului si presedintelui Klaus Iohannis sa prezinte de urgenta conditiile in care se va desfasura anul scolar 2020 - 2021, in contextul pandemiei de coronavirus."Organizatia Tineretului Social Democrat solicita Guvernului Orban si…

- Organizația Tineretului Social Democrat a solicitat Guvernului și președintelui Klaus Iohannis sa prezinte de urgența condițiile in care se va desfașura noul an școlar, in contextul pandemiei de coronavirus,...

- "Guvernul lui a pierdut controlul pandemiei. Iohannis a pierdut controlul ratiunii. Guvernul lui incompentent si criminal nu si-a facut treaba. Ceea ce face Iohannis e sa apere incompetenta. Cum sa aperi nepotismele? Sunt luni de zile ca in fruntea spitalelor au fost numiti cioclii, chelneri. …

- Declaratiile premierului Ludovic Orban vin dupa ce astazi s-a inregistrat un record de cazuri noi de coronavirus intr-o zi, in Romania. Autoritatile au anuntat 555 de noi cazuri de imbolnavirea cu COVID-19 dupa efectuare a 13.147 de teste. 18 pacienti infectati cu COVID-19 au decedat. La ATI, in…

- In ultima saptamana s-au inregistrat 2.660 cazuri noi de coronavirus in Romania, cel mare numar pe parcursul a 7 zile de la izbucnirea pandemiei. Potrivit Mindcraft Stories, precedentul record negativ a fost inregistrat in saptamana 13-19 aprilie, cand au avut loc 2.446 de infectari noi. Situația este…

- DSP BN a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat PATRU cazuri noi de COVID 19 la nivelul județului. Numarul total al celor infectați, de la inceputul pandemiei, ajunge astfel la 523. Tot in ultimele 24 de ore s-a inregistrat și un deces in contextul pandemiei. Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul…

- Aceasta a doua jumatate a anului 2020 ne gaseste intr-o incertitudine teribila, in care nimeni, de la presedinte pina la omul de rind, nu stie cum va evolua pandemia de coronavirus. Nici macar faptul ca toamna aceasta, dupa toate probabilitatile, vom avea doua scrutinuri electorale pentru alegerile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat o intalnire de urgența cu liderii PNL și cu o parte dintre miniștrii Guvernului Orban, marți, la Vila Lac, iar printre participanți se numara atat premierul, cat și Florin Cițu, titularul portofoliului din Finanțe Publice....