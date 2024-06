Spațiul expozițional Kunsthalle Bega aduce in fața publicului lucrari semnate de Andrei Arion, intr-o expoziție intitulata „Trying to Move Without Push”, care va fi deschisa in 21 iunie, la ora 19:00. Organizatorii considera ca inspirațiile lui Andrei Arion, care practica sculptura, instalația, desenul, variaza de la jocuri pana la observații zilnice ale imprejurimilor. Aceste influențe […] Articolul „Trying to Move Without Push”, expoziție inedita la Kunsthalle Bega a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .