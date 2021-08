Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis este așteptat, maine, in județul Brașov. Șeful statului va fi prezent la Criț, pentru a participa la cea de-a IX-a ediție a Festivalului „Saptamana Haferland". Evenimentul este dedicat tradițiilor și culturii sasești din Țara Ovazului, respectiv zona cuprinsa intre…

- Primul festival medieval din Romania – Festivalul „Sighișoara Medievala" va avea loc anul acesta in perioada 30 iulie – 1 august! Ajuns la cea de a XXVII –a ediție, festivalul surprinde, pe parcursul a trei zile, stilul medieval cu tot ce are el mai frumos și mai autentic. Peste 100 de artiști, din…

- Este varf de sezon la mare, iar stațiunile de pe litoral sunt pline de turiști. Este și perioada cu prețurile cele mai mari, chiar și cu 30 la suta. Mamaia conduce in topul tarifelor. In ciuda prețurilor mari plajele sunt pline. Sunt 150.000 de turiști in stațiunile estivale, dar reprezentanții din…

- O suta de mii de turisti au fost in acest weekend pe litoral. A fost cel mai aglormerat sfarsit de saptamana din acest an, iar incasarile hotelierilor si patronilor de baruri si terase au fost pe masura. Pentru foarte multi turisti vacanta continua, chiar daca este luni. Oamenii au venit de dimineata…

- Autoritatile locale din Sighisoara au pus in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a celei de-a XXVII-a editii a Festivalului "Sighisoara Medievala", persoanele interesate putand trimite propuneri, sugestii sau opinii pana in data de 25…

- Primaria Municipiului Targu-Mureș organizeaza o serie de evenimente pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului. Acestea vor avea loc pe aleea principala a Platoului Cornești și la Gradina Zoologica, unde vor fi expuse lucrari de desen realizate de elevii Liceului Vocațional de Arta. Dupa ora 17…

- Evenimentele pilot din Marea Britanie s-au dovedit a fi un succes dupa ce din totalul de 58.000 de participanți, doar 15 au avut un rezultat pozitiv Covid-19 in urma testelor PCR efectuate inainte și dupa eveniment, scrie The Telegraph, potrivit digi24. Evenimentele pilot au inclus premiile Brit Awards,…

- Cea de-a 14-a editie a festivalului One World Romania, programata initial pentru perioada 21-30 mai, se amana pentru 11-27 iunie, perioada cand va avea loc fizic, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Evenimentele din cadrul festivalului vor avea loc la Cinema Elvire Popesco,…