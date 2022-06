Stiri pe aceeasi tema

- Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania, se intoarce la cea de-a XVI-a ediție in Sala Mare a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București. Evenimentul organizat pe 3 mai va fi prezentat, pentru cel de-al doilea an consecutiv, de actorul Adrian Nicolae,…

- Exista oportunitați pentru Romania in criza ucraineana - sau doar riscuri? Se avanseaza cele mai aventuroase scenarii, in vreme ce politicienii de la București sunt extrem de rezervați. Ce spune insa un specialist?

- ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Producția pleaca in primul turneu național post-pandemie, care va avea loc intre 2 aprilie și 18 mai, in 17 orașe din Romania. One-man show-ul lui…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca impreuna cu omologul polonez, Andrzej Duda, a decis organizarea la Bucuresti a unui summit al Formatului B9 pentru pregatirea summitului NATO care va avea loc in luna iunie la Madrid. „Pentru pregatirea summitului NATO care va avea loc in luna iunie…

- Cunoscutul bucatar de televiziune, FOA de la ”Master Chef” are in compania sa, ce se ramifica pe mai multe restaurant și coffee shop-uri, pe cei doi frați ai sai. Mucesc impreuna, uneori gatesc și creeaza noi concepte impreuna. Cunoscut prin intermediul emisiunilor drept Chef FOA, Florin Scripca, cel…