Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a fost unul dintre cei mai mari lideri ai lumii din toate timpurile, a afirmat vineri Liz Truss, noul premier al Marii Britanii, in cadrul sesiunii speciale a Parlamentului britanic, care va omagia regina in urmatoarele ore. Noul prim-ministru al Marii Britanii, Liz Truss,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani, la scurt timp dupa ce medicii au devenit ingrijorați cu privire la starea ei de sanatate. Decesul suveranei a venit la doar doua zile de cand s-a intalnit cu Liz Truss, noul prim-ministru al…

- Charles, noul suveran al Regatului Unit, va domni sub numele de Charles al III-lea, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, scrie BBC. „Astazi, Coroana trece, asa cum a facut-o timp de peste o mie de ani, la noul nostru monarh, la noul nostru sef de stat, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea”, a spus…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se afla sub supraveghere medicala, de joi, la castelul Balmoral, dupa ce medicii sai au devenit ingrijorați cu privire la starea de sanatate a suveranei, scrie BBC, potrivit digi24.ro. „Dupa o evaluare mai amanunțita in aceasta dimineața, medicii Reginei sunt…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Liz Truss a preluat functia de prim-ministru al Marii Britanii. Ea va fi primita astazi de regina Elisabeta a II-a, ca și predecesorul ei, Boris Johnson. Liz Truss a fost aleasa presedinte al Partidului Conservator si, automat, a devenit premier.

- Priti Patel a anuntat ieri ca va demisiona din functia de ministru de interne, dupa ce Liz Truss va prelua oficial functia de premier al Regatului Unit, informeaza Reuters. Anuntul ei privind demisia survine la numai cateva ore dupa ce Liz Truss a castigat competitia interna din cadrul Partidului Conservator.…

- Regina Elisabeta a II-a implinit luni 70 de ani și 127 de zile de cand se afla pe tronul Marii Britanii, fiind devansata, in intreaga istorie documentata, doar de Ludovic al XIV-lea al Franței, care a devenit rege la varsta de 4 ani, relateaza BBC.