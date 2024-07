Trusa de urgență pentru concedii. Este esențială pentru o vacanță reușită Trusa de urgența pentru concedii. Pentru a ne bucura de o vacanța fara surprize neplacute, este bine sa avem intotdeauna la noi diferite medicamente și suplimente pentru principalele probleme ce pot aparea frecvent vara. Exact cand nu vrem, in vacanța apar probleme, in special daca plecam cu copii mici dupa noi. De aceea, este bine sa ne facem o trusa verde sau cu medicamente pentru diferite raceli, nevralgii de la aerul condiționat sau tulburari digestive. De asemenea, este important sa fim pregatiți pentru probleme ale pielii, precum iritații, infecții și arsuri solare, pentru a nu cauta farmacii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

