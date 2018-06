Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma finalizarii tuturor procedurilor specifice, trupurile neinsufletite ale celor noua cetateni romani decedati in urma accidentului rutier produs in Ungaria, la data de 22 mai, au fost repatriate in cursul zilei de sambata. Actiunea…

- In continuarea comunicarilor privind accidentul rutier produs in apropiere de Budapesta, in care a fost implicat un microbuz care se deplasa catre Romania dinspre Slovenia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de echipa consulara…

- Arad: Autoritatile vor deshuma, pentru a face investigatii, zece persoane condamnate la moarte de comunisti si executate in 1958.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) va incepe, marti, o actiune de investigatii arheologice in Cimitirul Pomenirea…

- Un cantareț de hip-hop din America de Sud, unul dintre starurile acestui gen de muzica din Mexic, a afirmat ca a dizolvat in acid cadavrele a trei studenți care erau disparuți din luna martie. Decesul victimelor a fost confirmat miercuri de autoritați.

