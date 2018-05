Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma finalizarii tuturor procedurilor specifice, trupurile neinsufletite ale celor noua cetateni romani decedati in urma accidentului rutier produs in Un...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma finalizarii tuturor procedurilor specifice, trupurile neinsufletite ale celor noua cetateni romani decedati in urma accidentului rutier produs in Ungaria, la data de 22 mai, au fost repatriate in cursul zilei de sambata. Actiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca trupurile neinsuflețite ale celor noua romani morți in accidentul din Ungaria, in urma cu cateva zile, au fost aduse in țara, costurile fiind suportate de minister."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma finalizarii tuturor procedurilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca trupurile neinsufletite ale celor noua romani morti in accidentul din Ungaria, in urma cu cateva zile, au fost aduse in tara, costurile fiind suportate de minister.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma finalizarii tuturor procedurilor specifice, trupurile neinsuflețite ale celor noua cetațeni romani decedați in urma accidentului rutier produs in Ungaria, la data de 22 mai 2018 au fost repatriate in cursul zilei de ieri, ...

- Accident grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz s-a lovit de un camion in apropiere de orașul Cegledbercel. Cel puțin noua persoane și-au pierdut viața, in timp ce Ministerul Afacerilor Externe a activat celula de criza. UPDATE 23 mai, ora 10:15. MAE confirma ca toți…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, ca toate cele noua victime din accidentul de microbuz produs in Ungaria au fost identificate, fiind cetateni romani. Trupurile au fost transportate la morga pentru efectuarea necropsiei. MAE va suporta costurile legate de repatrierea trupurilor…

- Toate cele noua victime ale accidentului din Ungaria au fost identificate ca fiind de cetatenie romana, trupurile neinsufletite fiind transportate la morga pentru efectuarea autopsiei, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de…