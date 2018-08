Stiri pe aceeasi tema

- Corpurile a trei persoane au fost descoperite sambata de echipele de salvare printre ruinile podului rutier Morandi prabusit saptamana aceasta la Genova, ridicand astfel la 41 de morti bilantul victimelor...

- In urma prabușirii unei portiuni a unui viaduct Polcevera (Morandi), al autostrazii A10 in apropierea orașului italian Genova, in apropiere de orasul Genova, au murit 38 de persoane și zeci de persoane au fost ranite.

- Intre 10 si 20 de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de orasul italian Genova, a declarat Francesco Cozzi, seful procuraturii genoveze, scrie agerpres.ro.

- UPDATE – ora 11:01 Echipele de interventie care scotocesc ruinele podului prabusit la Genova, in nordul Italiei, cauta inca 10-20 de persoane disparute, potrivit unor surse din prefectura regiunii, citate de media italiana si de AFP. Acestea ar fi persoane susceptibile ca ar fi trecut pe pod si despre…

- Echipele de interventie care scotocesc ruinele podului prabusit la Genova, in nordul Italiei, cauta inca 10-20 de persoane disparute, potrivit unor surse din prefectura regiunii, citate de media italiana si de AFP, potrivit Agerpres. Acestea ar fi persoane susceptibile ca ar fi trecut pe pod…

- Gorjeanul care a fost anuntat ca decedat in teribilul accident de pe podul Morandi din Genova este in viata. Marian Rosca este internat in stare grava in spital. Acasa, la Curtisoara (judetul Gorj), familia se pregatea de inmormantare.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Vantul puternic si seceta a favorizat raspandirea focului spre zonele rezidentiale, sute de persoane fiind nevoite sa se refugieze in mare pentru a scapa de flacari. Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte peste 100 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei…