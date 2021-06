Trupul uneia dintre surorile dispărute în Dunăre a fost găsit. Căutările continuă Trupul neinsufletit al uneia dintre surorile disparute, luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea, a fost recuperat și adus la mal. Potrivit ISU Tulcea, in acesta dimineata, prin apel la 112, s-a anuntat prezenta unui corp pe Dunare, la aproximativ 50 de metri de mal. „In cursul zilei de azi, 24 iunie a.c., o echipa de […] The post Trupul uneia dintre surorile disparute in Dunare a fost gasit. Cautarile continua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

