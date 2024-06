Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru a fost gasit duminica dimineata in raul Natisone, in apropierea albiei unde a avut loc accidentul in care au fost implicati cei trei tineri romani. Desi nu exista inca o identificare oficiala, Rai News sustine ca este practic sigur ca e vorba despre cadavrul lui Cristian Molnar, in varsta…

- Salvatorii italieni continua cautarile neincetate ale lui Cristian Molnar, tanarul de 25 de ani a carui disparitie in raul Natisone continua sa nelinisteasca o intreaga comunitate, relateaza presa italiana. In ciuda curentului foarte rapid, dupa cum a subliniat primarul din Premariacco, Michele De Sabata,…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE , precizeaza ca, duminica, 2 iunie 2024, reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Trieste, au fost informati de catre autoritatile italiene asupra faptului ca trupurile neinsufletite a doua dintre cele trei persoane declarate anterior disparute in apele fluviului…

- MAE confirma cetatenia romana a celor doua tinere decedate, gasite dupa ce au fost luate de apele fluviului Natisone, in regiunea Friuli Venezia Giulia din Italia . Ministerul de Externe confirma duminica cetatenia romana a celor doua persoane decedate, gasite dupa ce au fost luate de apele fluviului…

- UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe a confirmat duminica seara, in urma informatiilor transmise de catre autoritatile italiene, cetatenia romana a celor doua persoane decedate in apele fluviului Natisone, regiunea Friuli Venezia Giulia. ‘In continuarea informatiilor transmise anterior cu privire…

- In continuarea informațiilor transmise anterior cu privire la dispariția a trei persoane in apele fluviului Natisone, regiunea Friuli Venezia Giulia din Republica Italiana, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), precizeaza ca, duminica, 2 iunie 2024, reprezentanții Consulatului General al Romaniei la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat duminica seara, 2 iunie, cetațenia romana a doi dintre cei trei tineri luați de apele raului Natisone, și ale caror trupuri neinsuflețite au fost gasite duminica dimineața, la aproape 2 zile de cand au luat luați de viitura. Autoritațile italiene continua…

- Ultimele imagini cu cei trei sunt de-a dreptul șocante. Aceștia stau imbrațișați și neputincioși in mijlocul raului involburat fara nicio șansa de scapare din mijlocul puhoaielor. Chiar daca pompierii au incercat sa le arunce mai multe franghii, totul a fost in zadar. In doar cateva minute, cotele raului…