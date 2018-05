Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape sase luni de la tragedia in urma careia doua persoane si-au pierdut viata in muntii Calimani dupa ce au fost surprinse de avalansa, miercuri a fost gasit si trupul lui Sorin Liviu Pandelea. Intr-un scurt comunicat de presa, Salvamont Vatra Dornei a anuntat ca operatiunile de cautare ...

- Trupul neinsufletit al salvamontistului Sorin Liviu Pandelea a fost gasit de catre solegii sai, dupa aproape jumatate de an de la disparitia sa. Acesta a fost disparut in avalansa la data de 1 decembrie a anului trecut.

- Acțiunile de cautare a salvatorului montan disparut in avalansa care s-a produs in data de 1 decembrie 2017, in Munții Calimani, au fost reluate, acestea fiind ingreunate de stratul de zapada care masoara cinci metri. Potrivit unui anunț postat, vineri, pe pagina de Facebook a Salvamont Neamț, cautarile…

- Actiunile de cautare a salvatorului montan disparut in avalansa care s-a produs in data de 1 decembrie 2017, in Muntii Calimani, au fost reluate, acestea fiind ingreunate de stratul de zapada care masoara cinci metri. Potrivit unui anunt postat, vineri, pe pagina de Facebook a Salvamont…

- Violeta Stoica Corpul neinsuflețit al tanarului alpinist care a decedat in luna ianuarie a acestui an dupa ce a fost surprins de o avalanșa pe Valea Coștilei, din Munții Bucegi, va fi cautat din nou, potrivit salvamontiștilor. Daniel Banu, șeful Serviciului Județean Salvamont Prahova, a declarat, ieri,…

- Doua avalanșe au avut loc marți, in stațiunea franceza Tignes, la altitudinea de 1800 de metri. In urma acestor fenomene nu a fost nimeni ranit insa șoseaua a fost acoperita cu munți de zapada, relateaza...

- O femeie romanca, rezidenta la Viareggio, Italia, a murit la doar 31 de ani. Vasilica Minodora Vaduva a cazut din picioare dupa ce a simțit o durere de stomac puternica in timp ce mergea pe strada. A fost transportata cu o ambulanța la camera de urgența a spitalului din Versilia, insa…

- Fiul fostului petrolist Florin Pancovici și-a gasit, marți, fiul de 16 ani spanzurat in scara blocului in care locuia. Adolescentul a lasat un bilet de adio parinților lor. Sebastian Pancovici avea 16 ani și era un elev model, invațand la Colegiul I.L. Caragiale din Ploiești. El a fost gasit spanzurat…