- Incident grav in urma cu puțin timp pe strada Horea din Baia Mare. Un tanar in varsta de 21 de ani a cazut inexplicabil in strada dupa ce ar consumat substanțe interzise. Cel puțin acest lucru au declarat rude de-ale tanarului ca ar fi consumator de substanțe halucinogene. Echipajele medicale ale Ambulanței…

- Caz de-a dreptul șocant in Mureș! Un tanar care nu deținea permis de conducere a ucis un barbat și apoi l-a abandonat pe un drum, intr-un șanț, fugind astfel de la fața locului. De abia dupa cateva zile de cautari minuțioase, trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit de catre oamenii legii. Iata…

- Trupul neinsufletit al unui prahovean de 26 de ani care fusese dat disparut in urma cu trei zile a fost gasit in mare, in zona portului Tomis, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- O patrula de carabinieri din cadrul Direcției regionale Centru a IGC, fiind implicata la menținerea ordinii publice in sectorul Rașcani al capitalei, dimineața zilei de astazi, a observat o persoana de gen masculin ce prezenta un comportament suspect.

- Baiatul in varsta de 15 ani a fost gasit la aproximativ 50 m in aval, circa 8 m adancime si la 30 m de mal, fata de locul producerii nefericitului eveniment.In jurul orei 19:15, misiunea de cautare a persoanei disparute in Dunare pe raza localitatii Nufaru s a incheiat. Baiatul in varsta de 15 ani a…

- La doar zi dupa ce și-a facut din nou apariția in mediul online, Fulgy a revenit cu declarații acide la adresa lui Alex Velea! Fiul Clejanilor susține insa ca nu ar fi fost internat la centrul de reabilitare din Gradiștea și ca ar fi stat trei saptamani izolat in casa, pentru a medita la ceea […] The…