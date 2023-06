Trupul neînsufleţit al unui tânăr de 18 ani, dat dispărut duminică, a fost găsit în Dunăre Pompierii din judetul Mehedinti au gasit, miercuri, in fluviul Dunarea trupul neinsufletit al unui tanar in varsta de 18 ani care duminica a disparut de acasa. Conform procedurilor, politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. ”In acesta dimineata, pompierii mehedinteni au reluat cautarile pe fluviul Dunarea, dupa ce un tanar a fost dat disparut duminica, 18 Iunie. Timp de doua zile, pompierii militari au efectuat cautari atat la suprafata apei cu doua ambarcatiuni, cat si in mediul acvatic, sprijiniti de scafandrii din cadrul ISU Dolj si ISU Caras-Severin. Astazi, la solicitarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

