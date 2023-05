Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 mai a.c., in jurul orei 10.35, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat pe un teren extravilan, in apropierea Lacului Tasaul.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 48 de ani, se afla…

- Un barbat care s a urcat la volan cu permisul suspendat a provocat un accident rutier la Navodari. Potrivit IPJ Constanta la data de 1 mai a.c., in jurul orei 19.45, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari ndash; Compartimentul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Garii…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru furt, vatamare corporala din culpa si conducere fara permis pe numele unui barbat suspectat ca ar fi sustras un autoturism cu care a fost implicat intr un eveniment rutier la Tortoman, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 aprilie a.c., politisti…

- La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 03.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN38, in comuna Comana, s a produs un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de…

- Intervenție contracronometru, miercuri, la ora pranzului, in Pitești. In jurul orei 12:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o mașina este oprita pe prima banda de circulație de pe Bulevardul I.C. Bratianu din Pitești. In interior se afla o șoferița, in varsta de peste 50 de ani, care…

- Barbatul in varsta de 35 de ani fusese dat disparut inca de vineri. Politistii alertati de familia care nu mai reusea sa ia legatura cu el au facut verificari la Timisoara, intrucat aici urma sa ajunga, potrivit Opinia Timișoarei . Oamenii legii au deschis portbagajul si l-au gasit pe proprietar fara…

- La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 03.25, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat o femeie, de 19 ani, care a condus un autoturism pe strada D25 din orasul Navodari fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, pe locul pasagerului…

- Oamenii au ieșit din campusul social Henri Coanda din Constanta sambata seara, 11 februarie, in jurul orei 21.45, de teama unui eventual cutremur, a informat IPJ Constanța, duminica dimineața. Barbatul care a apelat numarul 112 și a susținut ca a fost cutremur a fost amendat de oamenii legii. Polițiștii…