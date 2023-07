Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru ars a fost descoperit de polițiști in zona localitații Tureni.La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca intr-o zona din proximitatea localitații Tureni ar fi fost gasit un cadavru uman, care ar fi ars.In baza sesizarii, s-a constituit o echipa…

- Trupul neinsufletit al unui om a fost gasit, duminica seara, in apropierea localitatii Tureni din judetul Cluj, anunta Politia judeteana. Cadavrul, care este ars, a fost dus la Serviciul de Medicina Legala pentru necropsie, potrivit news.ro.„La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 18.00, politistii…

- Un copil de trei ani din judetul Cluj a murit, luni seara, dupa ce s-a inecat cu mancare. Au intervenit echipaje SMURD de terapie intensiva mobila si a fost solicitata prezenta unui elicopter SMURD, insa medicii nu l-au putut salva. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, potrivit News.ro.

- Atac armat intr-o scoala din Belgrad. Un adolescent de clasa a șaptea a deschis focul asupra colegilor și profesorilor. Atacul a avut loc in aceasta dimineața. Poliția a primit un apel despre impușcaturile de la școala primara care se afla in centrul Belgradului. Autoritațile au arestat un elev de clasa…

- Un barbat a dirijat circulatia intr-o intersectie foarte aglomerata din municipiul Constanta in care semaforizarea este oprita pentru realizarea unor lucrari, iar imaginile surprinse de cei care treceau prin zona au ajuns pe retelele de socializare, informeaza News.ro. Politia recomanda cetatenilor…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mureș, zona Trei Insule. La sosirea echipajelor de intervenție a fost identificat trupul…

- Un pasager clandestin a fost gasit mort in trenul de aterizare al unui avion KLM care venise din Canada pe aeroportul din Amsterdam.Autoritațile de la aeroportul Schiphol au declarat ca un barbat a fost gasit mort in trenul de aterizare al unei aeronave KLM. El a fost descoperit in momentul in care…