- Moarte suspecta, luni dimineața, in Sectorul 3 al Capitalei. Unui barbat i s-a facut rau intr-un autobuz, in apropiere de stația Piața Delfinului din București. In ciuda intervenției paramedicilor, barbatul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis o investigație.

- Tragedie la Uzina Dacia, acolo unde luni dupa-amiaza, un barbat de 51 de ani a fost gasit mort in cladire, in timpul programului. Barbatul era din Pitești, iar la acest moment se fac cercetari pentru a descoperi cauzele exacte ale decesului. Unde a fost gasit barbatul Trupul neinsuflețit al barbatului…

- Politistii au deschis un dosar penal dupa ce pe amplasamentul fostei rafinarii Astra Ploiesti a fost depistat, vineri, un nivel ridicat de radioactivitate ca urmare a disparitiei unui paratrasnet care avea in varf un element radioactiv (cobalt). "La data de 14 mai, politistii Sectiei de Politie nr.…

- Moarte suspecta in satul Magurele din raionul Ungheni. Corpul neinsuflețit al unui barbat de 67 de ani, cu semne de moarte violenta, a fost gasit in propria casa.Potrivit Poliției, victima locuia de una singura și facea abuz de bauturi alcoolice.

- Un inginer de 37 ani din orașul Stei, județul Bihor, a murit dupa ce s-a impuscat cu un pistol de asomat porci, a scris portalul local Bihoreanul. Cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor care au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Toate datele din ancheta…

- Descoperirea macabra a fost facuta duminica seara, in jurul orelor 17.00, in dreptul comunei Bucov, sat Pleasa. Cadavrul nu prezinta urme de violenta, la o prima examinare, potrivit unor surse judiciare.

- Procurorii de la Parchetul Tribunalului București au deschis, dosar de moarte suspecta in cazul celei de-a doua victime a celor opt polițiști de la Secția 16 de Poliție din Capitala cercetați in libertate sau arest la domiciliu pentru tortura și lipsire de libertate in mod nelegal. Citește…

- Eveniment Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul tanarului strivit de tractor, la Tataraștii de Sus martie 22, 2021 19:54 Un tanar de 29 de ani și-a pierdut viața, luni, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat intr-o rapa de aproape 7 metri, in apropierea…