- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat ca trupul neinsuflețit al romancei care a fost ucisa in aceasta luna in Spania a fost repatriat, urmand ca luni, Cristina sa fie inhumata. Au fost demarate și procedurile pentru aducerea in țara a celor fetițe ale romancei.„Am…

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Spania chiar de fostul sau partener, un barbat cu care avea doua fetițe. Pe 15 iulie Cristina ar fi implinit 25 de ani. Criminalul are 33 de ani si este tot roman.

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, si presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, au semnat miercuri un protocol de colaborare intre cele doua institutii - vor fi organizate scoli de vara, intalniri, cursuri pentru elita romaneasca ce traieste in diaspora si va fi realizata…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, aflata in vizita in Italia, a reiterat necesitatea ca romanii sa fie informati despre riscurile la care se expun cand se stabilesc si lucreaza in alta tara, se arata intr-un comunicat al MRP, transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei…

- Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, ii sfatuiește pe romani sa se informeze bine inainte de a pleca din țara, sa-și caute joburi cu contract de munca prin site-ul Eures, ca sa mearga la sigur. In plus, sa verifice daca firma de transport cu care calatoresc este autorizata. Prezenta…

- Ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat vineri, la Targu-Jiu, ca intentioneaza sa aiba o intalnire cu firmele care efectueaza transport international de persoane, urmand ca o lista cu transportatorii autorizati sa fie publicata pe site-ul ministerului si transmisa misiunilor…

- sursa foto: adevarul.ro Campania Naționala „Informare acasa! Siguranța in lume!” ajunge joi, 24 mai a.c., de la ora 13:00, in amfiteatrul Post-ul Natalia Intotero, Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, vine la Liceul de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Romanii trebuie sa isi cunoasca drepturile, sa isi faca asigurari de sanatate si de viata si sa cunoasca legislatia privind protectia muncii, a afirmat vineri ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, aflata intr-o vizita in Italia. Potrivit unui comunicat al MRP, remis…