Trupul neînsufleţit al lui Shinzo Abe, adus la locuinţa sa din Tokyo O coloana oficiala care transporta trupul neinsufletit al fostului premier Shinzo Abe a ajuns sambata la locuinta sa din capitala Japoniei, la o zi dupa ce a fost asasinat intr-un act rarisim de violenta politica care a socat tara, relateaza Reuters. Japonezii s-au recules atat in fata locuintei fostului premier, cat si la locul atacului de vineri, unde Abe a fost impuscat mortal in timp ce lua parte la o reuniune de campanie. Alegerile pentru camera superioara a Japoniei vor fi mentinute duminica, dupa cum erau programate. Premierul Fumio Kishida s-a intors la campania electorala dupa ce a revenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 11:35 Akie Abe, soția lui Shinzo Abe, a ajuns la Nara, unde soțul ei este tratat, potrivit presei japoneze. Fratele sau, ministrul apararii Nobuo Kishi, a declarat anterior ca Abe primește transfuzii de sange, potrivit Reuters. El a descris impușcaturile ca fiind un sacrilegiu impotriva democrației,…

- Dupa ce fostul prim-ministru Shinzo Abe a fost impuscat mai devreme in cursul diminetii in timp ce tinea un discurs la un eveniment electoral, principalele formatiuni politice din Japonia si-a suspendat vineri campania in vederea alegerilor legislative de duminica, informeaza Reuters, dpa si Kyodo.

- Autorul atacului armat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe, reținut de poliție la locul tentativei de asasinat, ar fi un barbat de 41 de ani, fost membru al forțelor defensive maritime. Acesta ar fi folosit un pistol confecționat manual. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat in timp…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost tinta unui atac armat, iar agentia de presa Kyodo si postul national…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile…

- In weekend, la „Gradina Japoneza” amenajata in cadrul Gradinii Botanice din Galați va fi deschisa cea de a 25-a editie a expoziției temporare „Expo-Flora”, care in acest an are ca tematica lumea celor pasionaților de cultivarea „bonsai”, plante miniaturizate. Timp de trei zile, publicul va putea admira…

- Un membru al echipei de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, potrivit Reuters. Membrul echipei de securitate, care lucreaza pentru…

- Patru persoane au fost gasite in zorii zilei de duminica, dupa ce o barca turistica s-a scufundat sambata in nordul Japoniei, dar starea lor era inca necunoscuta, iar alte 22 sunt in continuare date disparute, relateaza Agerpres, conform AFP. Cele patru persoane localizate dupa ora locala 05.00, (sambata,…