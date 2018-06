Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare susțin ca pe plaja din Vadu a fost gasit trupul unui barbat, existand informații potrivit carora ar fi vorba despre militarul cautat din 10 iunie. Sursele citate precizeaza ca la 2 kilometri de acesta, pe aceeași plaja, a fost gasit și minorul de 14 cautat.Militarul Petru Cosma,…

- Trupul copilului de 14 ani care duminica a intrat in mare pe plaja de la Corbu si a disparut a fost descoperit miercuri, scos de valuri la mal, pe plaja de la Vadu. La cateva sute de metri, a fost gasit si trupul militarului disparut tot de pe plaja de la Corbu. Sase oameni au murit inecati in mare.

- Cel mai mare festival de muzica pe plaja, Neversea se va desfașura in perioada 5-8 iulie pe plaja Modern din Constanța. Nume importante de artisti si-au anuntat prezenta in cele patru zile in care litoralul nu doarme. (Console si accesorii gaming) Cand incepe Neversea 2018 Nervsea iși deschide porține…

- Actrița australiana Cornelia Frances a murit, marți dimineața (29 mai), la varsta de 77 de ani. Actrița a fost diagnosticata cu cancer la vezica in anul 2017, iar boala s-a raspandit rapid. Frances este cunoscuta mai ales pentru rolurile din „Sons and Daughters”, „Home and Away”, Prisoner: Cell Block…

- Doi parinți din Republica Moldova cred ca au fost loviți de un blestem! Trei dintre copiii lor au murit, dupa ce s-au inecat in apele unui lac din localitatea Pohribeni, raionul Orhei, potrivit publika.md. Frații aveau 7, 9, respectiv 11 ani. (Console si accesorii gaming) Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Diana Belbița trece prin momente mai puțin placute. Fosta concurenta de la Exatlon se confrunta cu probleme de sanatate. In Republica Dominicana, toți au putut vedea cat de puernica este sportiva, insa puțini știu ca ea a avut o accidentare urata la genunchi, care nu o lasa nici acum sa se antreneze. (Console…

- Este o zi neagra pentru reprezentanții fotbalului din Oltenia. Rude, prieteni și foști colegi de-ai celebrului fotbalist Nicolae Tilihoi au mers cu flori și lumanari aprinse in biserica in care a fost deja depus sicriul in care se afla trupul fara viața al sportivului. Printre cei care au sosit deja…