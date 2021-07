Trupul lui Sorin a fost gasit de pompieri Pompierii au gasit astazi, 11 iulie, corpul neinsufletit al lui Sorin, tanarul de 22 de ani din Seini care s-a inecat sambata (10 iulie) seara in balastiera Apa, spun jurnalistii de la www.vasiledale.ro Pe hidrobicicleta cu care se deplasa Sorin mai erau trei tineri. Niciunul nu purta vesta de salvare. Dintre cei patru doar unul […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

- Apar informații noi in cadrul anchetei realizata in urma tragediei de la Apa. Tanarul de 22 de ani inghitit de ape este Sorin. Acesta juca fotbal la CS Seini. Din ancheta reiese ca pe hidrobicicleta erau patru tineri. Niciunul nu purta vesta de salvare. Dintre cei patru doar unul singur știa sa inoate.…

