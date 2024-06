Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Molnar nu a fost gasit nici acum, la trei saptamani distanța de la tragedina din Natisone, cand a fost luat de ape. In schimb, salvatorii care au cautat prin defileele periculoase ale raului au gasit obiecte care aparțineau celor doua fete, Patrizia Cormos și Bianca Doroș.

- Misiunea salvatorilor din Italia devine din ce in ce mai grea. Cristian, romanul disparut in urma cu trei saptamani in viituri, nu a fost gasit nici pana astazi. Iata ce decizie au luat și ce se va intampla, dupa ce au fost efectuate cautari in raul Natisone.

- Imbrațișarea celor trei tineri romani inecați devine statuie in Italia, a decis primarul localitații Premariacco, care a precizat ca „imaginile au mișcat intreaga Italie”: „Poate ca statuia le va aminti oamenilor ca raul Natisone poate fi extrem de periculos”, a spus Michele De Sabata. Tragedia care…

- Informații sfașietoare despre cazul romanilor luați de viiturile din Italia. Familia lui Cristian, tanarul care inca nu a fost gasit de autoritați, il așteapta acasa și spera ca este viu. Tanarul se afla alaturi de cele doua romance care au murit, Patrizia și Bianca, și a disparut dupa viituri.

- La o saptamana de la tragedia de la Natisone, salvatorii nu au inca nicio urma de Cristian Molnar, ultimul disparut dintre cei trei tineri. Fratele lui Cristian, Radu, este ca „un leu in cusca" si este convins ca tanarul de 25 de ani va fi gasit in viata, afirma primarul localitatii Premariacco, Michele…

- Au fost gasite trupurile celor doua fete, luate de ape, in Italia, nu și cel al baiatului. Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite duminica dimineața. Trupurile neinsuflețite a doi dintre cei trei tineri romani care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri,…

- Patrizia si Bianca, tinerele romance luate de ape in Italia, au fost gasite moarte, dupa ce ce au fost luate de apele raului Natisone. Cristian, tanarul de 25 de ani, este cautat in continuare de salvatori.