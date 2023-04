Trupul Ioanei Laura Ilieș a ajuns acasă, la Dumești. Toată comunitatea o plânge REGRETE… Trupul neinsuflețit al Ioanei Laura Ilieș a ajuns la Dumești, in satul natal. Anunțul o facut facut chiar de familia acesteia pe contul de socializare al unuia dintre frații ei. “Aseara (n.r. vineri) fetița noastra draga, Ioana, a ajuns acasa și va mai sta cu noi pana luni cand va pleca … de tot […] Articolul Trupul Ioanei Laura Ilieș a ajuns acasa, la Dumești. Toata comunitatea o plange apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

