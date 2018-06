Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit a fost vazut de catre un cuplu care se plimba, in zona cherhanalei Pescarilor. Cadrele medicale și oamenii legii au ajuns la fața locului, insa, in cautarea cadavrului au dat peste o alta persoana decedata, de data aceasta fiind vorba despre un minor, scrie replica.ro. Se…

- Sotia militarului disparut fara urma de duminca seara, pe plaja din Corbu, vrea sa stie de ce nu s a dat alarma dupa disparitia caporalului si de ce nimeni nu il cauta in mare unde crede ca a intrat pentru a l salva pe copilul luat de valuri, informeaza Observator.TV. Autoritatile sustin in continuare…

- Rasturnare de situație in cazul copilului disparut duminica in valuri pe plaja din Corbu. Un militar din Cluj e si el de negasit dupa ce a incercat sa-l salveze pe copilul de 14 ani. Disparitia soldatului a fost semnalata de soția lui, dupa ce acesta nu a mai raspuns la telefonul timp de 24 de ore.…

- Un militar a fost dat disparut de colegi, luni, dupa ce acesta nu s-a intors in unitate. Barbatul in varsta de 48 de ani este din Cluj și a fost vazut ultima data pe plaja de la Corbu. Surse judiciare, citate de Mediafax, au declarat ca militarul a fost dat disparut, luni, de colegii sai, dupa ce aceasta…

- Un militar care participa la o aplicație in poligonul Capu Midia ar fi disparut, ieri, pe plaja Corbu, in apropierea locului in care un minor de 14 ani a disparut in apele marii, nefiind gasit nici acum. Dispariția militarului nu a fost raportata, inca, de unitate militara la care lucra, abia astazi…

- Referitor la cazul baiatului in varsta de 14 ani disparut in apele marii pe plaja de la Corbu, aflat in plasament la un asistent maternal profesionist, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta precizeaza ca la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Dupa ce timp de 4 ani a reinventat spațiul Uzinelor Camexip din județul Prahova, Festivalul Internațional de Film Arkadia ShortFest continua mișcarea de regenerare culturala pornita in 2014, cu o noua ediție, intr-un nou spațiu – plaja Corbu, din județul Constanța. Cea de-a 5-a ediție Arkadia ShortFest…