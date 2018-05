Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistul Sorin Liviu Pandelea, care a fost surprins de o avalansa anul trecut, pe 1 decembrie, in Muntii Calimani, dupa ce a arborat steagul Romaniei, a fost gasit, miercuri, dupa aproape sase luni. "Trupul a fost gasit la 1,8 metri sub zapada, in zona de cautare, pe un teren accidentat. In aceasta…

- Trupul neinsufletit al salvamontistului Sorin Liviu Pandelea a fost gasit de catre solegii sai, dupa aproape jumatate de an de la disparitia sa. Acesta a fost disparut in avalansa la data de 1 decembrie a anului trecut.

- Actiunile de cautare a salvatorului montan disparut in avalansa care s-a produs in data de 1 decembrie 2017, in Muntii Calimani, au fost reluate, acestea fiind ingreunate de stratul de zapada care masoara cinci metri. Potrivit unui anunt postat, vineri, pe pagina de Facebook a Salvamont…

- Trupul neinsufletit al unui batran de 84 de ani din Curtisoara a fost descoperit joi la kilometri distanta de locuinta acestuia, octogenarul fiind dat disparut de acasa inca de la mijlocul lunii februarie. Sevastian Danciu a plecat...

- Autoritațile elvețiene incearca de 4 zile sa-l gaseasca pe miliardarul german Karl-Erivan Haub, disparut sambata in Alpii italo-elvețieni, dar condițiile meteo nefavorabile ingreuneaza cautarile, scrie AFP.

- Miercuri, 11 aprilie 2018, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, a fost gasit mort intr-o casa din Alba Iulia. Imobilul aparține parinților sai. Pe trupul sau nu au fost gasite urme de violența iar primele indicii duc inspre o sinucidere. Trupul fara viața a fost gasit de fratele sau,…

- Davide Astori, fundașul și capitanul Fiorentinei, a decedat in noaptea de sambata spre duminca , intr-o camera a unui hotel din Udine, orașul in care formația toscana ar fi trebuit sa joace astazi, in etapa a 27-a din Serie A. Conform celor mai recente informații, Davide Astori și-a petrecut seara de…

- Staff-urile celor 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala de fotbal din 2018, din Rusia, s-au aratat, miercuri, mai degraba increzatoare in privinta asistentei video in arbitraj (VAR), FIFA urmand sa decida, sambata, daca aceasta tehnologie va fi utilizata pe durata competitiei, informeaza AFP.…