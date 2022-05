Trupele ucrainene recuceresc orașele de lângă Harkov Ucraina prin trupele sale militare a declarat ca o contraofensiva a impins invadatorii ruși din orașele și satele de langa Harkov, parte a unei operațiuni pe care Kievul spera ca ar putea schimba cursul razboiului. Soldații ucraineni au inspectat epava unui tanc rusesc in satul Rubijne, recent recucerit de la invadatori.Kievul a declarat marți ca forțele sale au impins cu succes trupele ruse din mai multe orașe din apropierea orașului Harkov, parte a unei contraofensive despre care Ucraina spera ca ar putea schimba cursul razboiului, potrivit Reuters.Un soldat de aici s-a laudat ca echipa lui… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

