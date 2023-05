Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat sambata armata ucraineana ca a folosit cu o zi inainte rachete britanice cu raza lunga de actiune Storm Shadow pentru a viza ”tinte civile” in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, controlata de Moscova, transmite AFP. „La 12 mai, in jurul orei 18,30 (15,30), avioane de lupta ale fortelor…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata, 13 mai, ca avioanele ucrainene au lovit doua situri industriale din orasul Luhansk din estul Ucrainei, controlat de trupele ruse, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, informeaza agenția de presa Reuters,…

- Este ziua numarul 442 a razboiului din Ucraina. Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare…

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat, in informarea sa zilnica, ca trupele ucrainene au fost forțate sa se „retraga ordonat” de pe pozițiile pe care le dețineau anterior in orașul Bahmut, un oraș extrem de disputat, și ca in ultimele doua zile au avut loc bombardamente intense de artilerie din…

- Batalia pentru Bahmut in estul Ucrainei este departe de a fi incheiata, chiar daca rusii au obtinut unele succese, spun oficialii de la Kiev care contesta afirmatiile Gruparii Wagner cum ca ar controla 80% din localitate.

- Comandantul Fortelor Terestre ale armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a vizitat vineri trupele ce apara orasul Bahmut aflat sub asediul trupelor ruse, care au desfasurat acolo cele mai experimentate unitati si se dau lupte intense in oras si in jurul acestuia, in timp ce ultimele rute…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…