- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Un teatru din Mariupol, devenit acum adapost de razboi, a fost bombardat din toate parțile de armata rusa. Inauntru se aflau peste 1.000 de suflete. Pana acum, 130 de persoane au fost salvate.

- Kievul, in flacari Miercuri, in cea de a 21-a zi a invaziei contra Ucrainei, era anunțata continuarea negocierilor ruso-ucrainene, fara sa se fi facut, totuși, un pas catre incetarea bombardamentelor devastatoare ale forțelor armate ruse in toate marile orașe ale acestei țari. Marți noaptea și miercuri…

- Este a 20-a zi de razboi in Ucraina, iar bombardamentele rusești continua. Capitala este principala ținta a forțelor armate din Rusia. Cel putin doua persoane au murit la Kiev in urma bombardarii unui imobil rezidential, au anuntat serviciile de urgenta ucrainene. Pe Facebook, serviciile de urgenta…

- Fortele ucrainene au confiscat urme de gaz de la trupele ruse in urma avertismentelor din partea Occidentului ca Vladimir Putin ar putea folosi arme chimice in invazia sa barbara. Ministerul Apararii a distribuit imagini cu echipamentul capturat, relateaza Daily Mail.

- Rusia a masat trupe tot mai aproape de Kiev, a anuntat miercuri primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko, informeaza Reuters. ‘Ne pregatim si vom apara Kievul! Kievul rezista si va rezista‘, a adaugat Kliciko intr-o postare online. In acelasi timp, adjuncta ministrului ucrainean al apararii, Hanna…

- Șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski, susține ca forțele lui Vladimir Putin nu au reușit sa cucereasca Kievul, in ciuda atacurilor. Potrivit acestuia, situația este sub controlul ucrainenilor, chiar daca orașul a fost incercuit pe tot parcursul nopții.

- Moscova este dispusa sa discute cu Kievul, insa numai dupa ce armata ucraineana va depune armele, a declarat, vineri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters si AFP. “Suntem pregatiti pentru negocieri, in orice moment, de indata ce fortele armate ucrainene vor asculta apelul nostru…

- Trupele FSB de frontiera ar fi deschis focul asupra unei grupe ucrainene de sabotaj si diversiune aflate pe teritoriul Federatiei Ruse, conform unor informatii ale ARmatei Ruse.Conform Biziday.ro, ulterior trupele sale au distrus doua blindate ucrainene, care ar fi incercat sa forteze frontiera ldquo;pentru…