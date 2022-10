Trupele ucrainene au încercuit orașul-cheie Lyman. Rușii încearcă să fugă sau se predau Ucraina a incercuit forțele Rusiei in jurul unui bastion critic pentru Moscova in orașul Lyman, in estul țarii, intr-o operațiune care este inca in desfașurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Reuters. Cucerirea orașului Lyman va deschide noi orizonturi in regiunea Lugansk, proaspat anexata ilegal de Putin Acesta a mai precizat ca operațiunea din jurul Lymanului va permite trupelor ucrainene sa avanseze in regiunea Lugansk. “Lyman este important pentru ca este urmatorul pas spre eliberarea Donbasului ucrainean. Este o oportunitate de a merge mai departe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

