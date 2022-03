Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi din trupele rusești se afla in Ucraina. Anunțul facut de Pentagon Trei sferturi din trupele rusești se afla in Ucraina. Anunțul facut de Pentagon Departamentul de Aparare al Statelor Unite ale Americii a spus, in cursul zilei de luni, ca aproximativ trei sferturi din trupele dislocate…

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Serviciile secrete ucrainene sugereaza ca statul Belarus este „poate pregatit sa participe direct” la invazia Rusiei in Ucraina, „pe langa faptul ca le permite rusilor sa foloseasca teritoriul tarii si sa treaca granita” in Ucraina, a declarat un oficial al guvernului ucrainean, citat de News.ro . O…

- Lupte puternice au avut loc duminica dimineața in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, in dimineața zilei de duminica. Mai multe imagini au fost publicate dupa-amiaza, cu blindatele distruse de ucraineni.Potrivit avertismentului Ministerului…

- Forțele militare ucrainene au lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare aeriene, in Rusia. Trupele ucrainene au lansat un atac cu rachete Tochka-U asupra aerodromului militar rus din orașul Millerovo, in regiunea Rostov. Informația a fost confirmata de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor…

- Forțele armate ucrainene au postat joi imagini cu pagubele produse trupelor rusești care au invadat Ucraina. In imaginile de pe rețelele sociale se vad tancuri rusești distruse, un elicopter doborat, dar și cum dronele ucrainene distrug tancuri din aer.

- Danemarca a anuntat marti ca isi va creste capacitatea de reactie militara, inclusiv prin desfasurarea a doua avioane de lupta pe o insula din Marea Baltica, 'din cauza presiunii militare inacceptabile a Rusiei asupra Ucrainei', informeaza Reuters. Comandamentul de Aparare danez a transmis ca va…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri intr-o conferința de presa ca Rusia se pregatește pentru orice evoluție a situației, in timp ce așteapta un raspuns din partea Statelor Unite și NATO cu privire la garanțiile de securitate. De asemenea, Rusia și-a repetat cu fermitate cererea…