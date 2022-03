Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut centrului sau de sateliți din Madrid sa transmita Ucrainei informații detaliate despre mișcarile forțelor militare ruse, a anunțat luni seara șeful diplomației europene, Josep Borrell, citat de Reuters. El a anunțat ca statele UE sunt determinate sa ajute Ucraina in razboiul…

- Federația Rusa se confrunta cu o condamnare universala și sancțiuni sporite din partea puterilor occidentale, pentru atacul sau neprovocat asupra Ucrainei. Duminica, 27 februarie, au fost anunțate mai multe masuri. Uniunea Europeana iși inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești, a declarat președintele…

- Lupte puternice au avut loc duminica dimineața in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, in dimineața zilei de duminica. Mai multe imagini au fost publicate dupa-amiaza, cu blindatele distruse de ucraineni.Potrivit avertismentului Ministerului…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Recunoașterea de catre Rusia a provinciilor separatiste ucrainene Donețk și Lugansk a deschis calea trimiterii soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei. De altfel, imediat dupa ce Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor doua entitați r

- Decretele prin care Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei sunt identice cu cele prin care a recunoscut și alte state fictive similare, precum Osetia de Sud și Abhazia, in 2008, spune ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, in reuniunea Consiliului de Securitate…

- Printre potentialele semnale ca Rusia urmeaza sa invadeze Ucraina se numara pozitionarea batalioanelor si tancurilor desfasurate aproape de granita cu Ucraina la distanta de tragere, pornirea unei ofensive cu rachete cu raza lunga de actiune si lansarea unor atacuri cibernetice impotriva infrastructurii…

- Premierii ungar si polonez, alaturi de aliatii lor europeni de extrema dreapta si conservatori, i-au indemnat sambata, la Madrid, pe europeni sa fie solidari in criza din jurul Ucrainei, intr-o declaratie de care lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, s-a delimitat, informeaza AFP. "Actiunile…