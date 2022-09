Forțele rusești au „probleme de moral și disciplina”, pe langa oboseala și pierderile mari acumulate in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina in 24 februarie, arata Ministerul britanic al Apararii, intr-o evaluare transmisa duminica. Una dintre principalele nemulțumiri ale trupelor rusești a continuat probabil sa fie legata de banii pe care ii primesc, inclusiv de […] The post Trupele rusești din Ucraina au probleme de moral și disciplina (analiza) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .