Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial ucrainean a declarat duminica, 24 iulie, ca regiunea Herson din sudul țarii, care a cazut in mainile trupelor ruse inca de la inceputul invaziei acestora, va fi recucerita de forțele Kievului pana in luna septembrie, relateaza AFP, preluata de The Moscow Times . „Putem spune ca regiunea Herson…

- Oficialii ucraineni au afirmat ca „situatia de pe campul de lupta este stabilizata”, in mare parte datorita utilizarii de catre Ucraina a sistemelor de rachete M142 HIMARS. Contributia nepretuita a lansatoarelor de rachete americane in Ucraina a fost elogiata in versurile unei melodii pop, un alt tribut…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov a declarat ca daca Ucraina va primi de la Occident rachete HIMARS, atunci obiectivele geografice ale operatiunii militare speciale a Moscovei in Ucraina nu se vor limita doar la regiunea Donbas, dar se vor extinde, informeaza Ria.ru .

- Lansatorul de rachete american HIMARS M142 pune Rusia in dificultate. Sistemele rusești de aparare sunt aproape neputincioase in fața acestei arme, care se afla acum in mainile soldaților ucraineni. Forțele aeriene rusești ar lucra la un contraatac, și nu oricum, ci din spațiu. Lansatorul de rachete…

- Diverse voci pro-Kremlin și-au exprimat ingrijorarea publica dupa ce armele furnizate de Occident au permis Ucrainei sa efectueze o serie de atacuri cu succes asupra țintelor rusești aflate mult in spatele frontului, potrivit The Moscow Times.

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Rusia a atacat Insula Șerpilor, in incercarea de a dobori steagul ucrainean arborat pe acest obiectiv parasit acum o saptamana de trupele Moscovei. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul

- Președintele rus Vladimir Putin a profitat de un interviu acordat principalului post public de televiziune de la Moscova pentru a amenința din nou Ucraina. Rusia va ataca centrele de comanda ale Kievului daca Occidentul va furniza rachete cu raza lunga de acțiune, spune liderul de la Kremlin. Putin…

- Pentagonul crede ca Rusia a folosit aproximativ 10-12 din armele sale hipersonice de la inceputul razboiului din Ucraina, potrivit unui oficial al Apararii, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…