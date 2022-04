Trupele rusești au reînceput ofensiva puternică: lovituri în Kiev și Herson. Alertă de raid aerian în toată Ucraina Mai multe explozii puternice au fost auzite, in noaptea de joi spre vineri, la Kiev, unde ulterior situatia a revenit la normal, dar si la Herson, potrivit BBC. Totodata, a fost alerta de atac aerian pe tot teritoriul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

