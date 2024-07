Trupele ruse se regrupează pe frontul de la Harkov Un ofițer ucrainean a spus ca situația din sectorul Harkov ramane dificila, deși a adaugat ca nu au avut loc schimbari semnificative in pozițiile din prima linie. Trupele ruse se regrupeaza in sectorul Harkov și pregatesc trupe pentru a ataca orașul Vovceansk, a declarat colonelul Vitali Saranțev. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

