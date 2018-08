Trupele ruse pregătesc atacul asupra "inamicului" Inainte de inceperea aplicatiilor din stanga Nistrului, militarii rusi au verificat starea tehnica a echipamentelor din dotare.



In comunicatul Ministerului Apararii rus se mentioneaza ca exercitiile au drept obiectiv ''depasirea obstacolelor de pe raul Nistru''.



Dar, potrivit Deschide.md, din practica anilor precedenti se stie ca militarii rusi se antreneaza, dupa cum ei insisi afima, ''pentru lichidarea cu succes a inamicilor de pe malul drept''.



La exercitiul de anul trecut de fortare a Nistrului, trupele ruse din Transnistria au invitat si spectatori, care le-au…

Sursa articol si foto: rtv.net



