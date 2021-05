Militari rusi au ocupat alte doua noi pozitii in sudul Armeniei, la frontiera cu Azerbaidjanul, ca o „garantie suplimentara de securitate” in urma conflictului de anul trecut, au relatat agentiile de presa ruse, citand o declaratie a premierului armean Nikol Pashinyan, potrivit Reuters. Prin aceasta miscare Moscova isi consolideaza prezenta intr-o regiune unde a trimis trupe suplimentare pentru a mentine pacea, in baza unui acord care a pus capat unui razboi de sase saptamani anul trecut, cand fortele azere au obtinut castiguri teritoriale importante impotriva etnicilor armeni. Rusia este un aliat…