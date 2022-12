Trupele ruse fac eforturi pentru a recuceri orașul Liman. Care este situația pe linia frontului din estul Ucrainei Armata rusa a bombardat joi intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sunete de explozii se aud in orașul Zaporojie, controlat de partea ucraineana, informeaza, duminica, publicatia "Strana". Dupa cum a anuntat secretarul Consiliului local, Anatoli Kurtev, in oraș a fost emisa o alerta aeriana, potrivit TASS, scrie Rador.

Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador.

Armata rusa a lovit folosind sisteme de rachete "Smerci" asupra obiectivelor de infrastructura militara și tehnica militara ale forțelor armate ale Ucrainei, a informat Ministerul Apararii al Federației Ruse, informeaza Rador.

Armata rusa isi continua ofensiva in orasul Bahmut, in estul Ucrainei, in regiunea Donetk, anexata de Moscova in septembrie, oras in care sapte civili au fost ucisi, iar alti trei raniti, luni seara, relateaza AFP.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza, intr-un comunicat remis sambata dimineata, ca ocupantii rusi care au ramas in orașul Hersin imbraca haine civile și se muta in casele abandonate de localnici, scrie agenția RBC, citata de Rador.

Armata ucraineana continua sa lanseze atacuri asupra ocupanților ruși din regiunea Herson. In noaptea de sambata spre duminica, trupele Ucrainei au atacat pozițiile inamice din Nova Kahovka, informeaza Rador.

Trupele ucrainene au provocat rușilor pierderi imense in timpul contraofensivei din regiunea Harkiv - potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, relateaza Rador.

Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a raportat, marti, ca trupele ucrainene au lichidat 350 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 53.300, informeaza Rador.