Trupele ruse distrug un pod și întrerup conexiunile către estul Ucrainei Armata rusa isi concentreaza eforturile ofensive pe obtinerea controlului total al unor localitati din regiunea ucraineana Lugansk, printre care si Rubijne, si a distrus podul care face legatura cu orasul Severodonetk pentru a impiedica deplasarile trupelor ucrainene, potrivit agentiilor de presa ucrainene, citate vineri de agentia EFE. Despre aceste noi miscari ale trupelor ruse a informat seful administratiei militare din regiunea Lugansk, Serhii Haidai, teritoriu pe care se afla de asemenea autoritati proruse dupa ce s-a autoproclamat republica independenta. Progresele trupelor ruse din aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

