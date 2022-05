Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Militarii ruși avanseaza spre centrul orașului Severodonetsk in urma unor lupte grele, anunța oficiali ucraineni, citați de Sky News. Trupele rusești avanseaza incet spre centrul orașului Severodonețk, in estul regiunii ucrainene Luhansk, a declarat guvernatorul regional Serhiy Gaidai. Acesta…

- UPDATE Armata rusa avanseaza spre centrul orasului Severodonetk, unul dintre principalele centre urbane din Lugansk (estul Ucrainei), ceea ce ii apropie pe invadatori de preluarea controlului asupra intregii regiuni Lugansk, relateaza EFE si Ukrinform. Seful administratiei militare regionale (ucrainene)…

- Fortele ruse au avansat catre centrul Severodonetk, un oras situat in estul Ucrainei, bombardat intensiv de saptamani de zile, in care au loc lupte de strada, anunta luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Forțele ucrainene ar putea fi nevoite sa se retraga din regiunea Luhansk pentru a evita sa fie capturate, a declarat un oficial ucrainean, in timp ce trupele ruse continua sa avanseze in estul țarii, relateaza Reuters. O retragere l-ar putea aduce pe președintele rus Vladimir Putin mai aproape de obiectivul…

- Luptele cu fortele ruse au ajuns la periferia Severodonetk, oras din estul Ucrainei, unde situatia este "extrem de dificila", a anuntat miercuri guvernatorul ucrainean al regiunii, Serhii Gaidai, citat de AFP, in timp ce militiile proruse din autoproclamata 'republica populara' Lugansk, care lupta…

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, "se inrautateste din ora in ora", a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP.

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste…

- Trupele ucrainene au impins inapoi militarii ruși din jurul celui de-al doilea oraș ca marime al țarii, Harkov, intr-o contraofensiva asemanatoare cu cea in care au fost alungate trupele ruse de la Kiev. Armata lui Putin nu a inregistrat noi caștiguri semnificative nici in Donbas, insa situația in zona…