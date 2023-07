Orașul Lvov, situat in vestul Ucrainei, a fost lovit in noaptea de miercuri spre joi de un val de rachete lansate de trupele ruse. Bilanțul victimelor este deocamdata de 4 morți in cladirile rezidențiale distruse, iar distrugerile materiale sunt considerabile. Joi au continuat operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturi. Corespondenții presei straine remarca faptul […] Articolul Trupele ruse ataca și in vestul Ucrainei: Atac cu rachete la Lvov, soldat cu morți și raniți apare prima data in Curierul National .